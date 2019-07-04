فرش "دائري المريوطية" بالرمال بعد انقلاب سيارة محملة بالزيوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دفع مسؤولي حي الهرم بسيارات محملة بالرمال لتغطية الزيوت المنسكبة على الطريق الدائري بالمريوطية؛ إثر انقلاب سيارة نقل مقطورة.

وتسبب الحادث في شلل مروري في الاتجاه الذي شهد الحادث، اليوم الخميس، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور لسحب الكثافات.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب مقطورة بعد مطلع المريوطية بمنطقة فيصل.

انتقل رجال المرور مدعومين بأوناش ومعدات حي الهرم بتوجيهات من العميد إيهاب مكاوي، وتم رفع المقطورة وتجنبيها نهر الطريق، واستعادة السيولة المرورية تزامنا مع الذروة الصباحية.