محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق محدود اندلع في فندق شهير بمنطقة العجوزة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في فندق بمنطقة المهندسين.
دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب الحريق بغرفة التحكم في وحدات التكييف، وأمكن إخماده دون إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحماية المدنية تنقذ نزلاء فندق شهير في العجوزة.. والمعاينة: حريق بغرفة التكييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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