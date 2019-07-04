الحماية المدنية تنقذ نزلاء فندق شهير في العجوزة.. والمعاينة: حريق بغرفة التكييف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق محدود اندلع في فندق شهير بمنطقة العجوزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في فندق بمنطقة المهندسين.

دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب الحريق بغرفة التحكم في وحدات التكييف، وأمكن إخماده دون إصابات.