3 سيارات إطفاء لإخماد حريق بعقار سكني في المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: يسابق رجال الإطفاء الوقت لإخماد حريق اندلع في عقار سكني بمنطقة المهندسين، اليوم الخميس. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بدائرة قسم شرطة العجوزة. تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق، ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة.

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