من عروس البحر الأبيض للهضبة.. مباحث الهرم تنهي رحلة هروب تاجر خردة من أحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رحلة هروب امتدت من عروس البحر الأبيض المتوسط إلى محافظة الأهرامات الثلاثة متضمنة العديد من الشقق المفروشة، ظن معها تاجر خردة أن سقوطه في قبضة الشرطة أمر مستبعد إلا أن مباحث الهرم كتبت الفصل الأخير في القصة.

تحريات الرائد فريد معاذ رئيس مباحث نقطة الرماية توصلت إلى اختباء "محمود.س" 40 سنة، تاجر خردة، في شقة مفروشة بمنطقة هضبة الأهرام، وأنه هارب من أحكام قضائية متنوعة.

لم يتردد الضابط الشاب في إخطار رئيس مباحث الهرم المقدم محمد الصغير الذي وجه بسرعة ضبط المتهم في حالة تلبس بالتنسيق مع أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة داهمت مأمورية الشقة المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وأقر بالأحكام الصادرة ضده.

وزف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة الخبر السار إلى نظيره بمديرية أمن الإسكندرية، وحضرت مأمورية لاستلامه والتحقيق معه بواسطة الجهات المختصة.