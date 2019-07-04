بالأسماء.. إحالة 6 محامين لـ"جنح الطوارئ" بجلسة 28 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة حلوان، اليوم الخميس، بإحالة 6 محامين (مخلى سبيلهم) إلى محكمة جنح الطوارئ على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان عام 2016.

وحددت النيابة جلسة 28 يوليو لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.

والمحامون المحالون للمحاكمة هم: أحمد ربيع وعبد النبي إسماعيل وهاني الجزار وإبراهيم عبد العزيز ومجدي طاهر وأحمد أبو النيل.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المحامين الستة عام 2016 -أخلى سبيلهم لاحقًا- على خلفية اعتصامهم داخل محكمة حلوان، اعتراضًا على استدعاء النيابة لنقيب حلوان والأمين العام للتحقيق معهما بأحد القضايا دون إخطار النقابة العامة أو الفرعية.