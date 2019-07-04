قضية جديدة.. حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل جماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حبس علا القرضاوي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها، في اتهامها بالانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون وذلك من داخل محبسها.

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة، بناءا على محضر تحريات الأمن الوطني بتنفيذ المتهمة مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوي، في وقت سابق، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في اتهامها في قضية أخرى بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.