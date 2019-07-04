مصر | "انتحار موظف عام".. يتخلص من حياته بإطلاق النار على نفسه بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انتحار موظف عام".. يتخلص من حياته بإطلاق النار على نفسه بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحرياتها حول العثور على جثة لموظف بأحد القطاعات الحكومية داخل منزله، ورجحت التحريات الأولية أنه أقدم على الانتحار.

وتعود الواقعة عندما تبلغ من الأهالي للمقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة، بوجود جثة موظف داخل مسكنه، مقتولا بعيار ناري وملقى على الأرض، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية لمعاينة الحادث والوقوف على ملابساته.

وفي ذات السياق فقد أفاد مصدر أمني بأن التحريات الأولية والأدلة الجنائية ما زالت تعمل للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

