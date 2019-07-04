مصر | "نشرة حوادث الخليج 365": منى فاروق وشيما يسددان 100 ألف.. وانتحار طفل ومقاول ينقب عن الآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365": منى فاروق وشيما يسددان 100 ألف.. وانتحار طفل ومقاول ينقب عن الآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، عددا من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

1-حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل جاره بالمطرية

2-"مصر وجنوب أفريقيا".. "الداخلية" تهيب بالجمهور الالتزام بإجراءات دخول الاستاد.. وفتحه 12 ظهرًا

3-دفاع متهم بـ"التخابر مع حماس": التحريات وإجراءات التفتيش باطلة

4-في "الفيديوهات الجنسية".. منى فاروق وشيما الحاج تسددان 100 ألف جنيه كفالة إخلاء سبيلهما

5-حبس مالك شركة بحوزته 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر بالسيدة زينب

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6-"أخوه بيضربه وأصحابه بيعايروه".. التحريات تكشف تفاصيلا جديدة حول انتحار طفل شنقا بالعياط

7-لمدة 24 ساعة.. حجز مقاول ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة

8-المعاينة الأولية لحريق "مطبعة الزاوية": العثور على ترسبات مواد حارقة

9-"دعارة" و"مخدرات".. حضور الأهالي جلسة محاكمة بطلة "عندي ظروف" و19 آخرين



10-"ضربوه قدام بيته".. تفاصيل جديدة حول قتل عاطل لمعاكسته فتاة بالوراق

11-تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية طلاب حلوان" لـ5 أغسطس