مصر | انتقال فريق من "المعمل الجنائي" لمعاينة حريق شقة عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقال فريق من "المعمل الجنائي" لمعاينة حريق شقة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس بإرسال المعمل الجنائي، لمعاينة حريق شب في شقة صباح اليوم الخميس لبيان سبب الحريق وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار في عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة،بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في عين شمس، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.