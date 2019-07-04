أخبار مصر | حملة على المخابز المخالفة بحي السلام.. وتوفير الخبز المدعم للمواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة على المخابز المخالفة بحي السلام.. وتوفير الخبز المدعم للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الأجهزة التنفيذية التابعة لحي السلام أول، بضبط العديد من المخابز الغير ملتزمة بالمعايير الخاصة بالإنتاج والجودة والاشتراطات الصحية، والتي تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وقال اللواء خالد المحمدي رئيس حي السلام أول، إن الحملة استهدفت منطقة اسبيكو، حيث أسفرت عن 7 محاضر متنوعة.

وأوضح بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والخارجين عن القانون، مؤكدًا علي توافر رغيف الخبز المدعم في جميع المخابز من أجل تلبية احتياجات المواطنين.