أخبار مصر | السبت.. 'شكاوى مجلس الوزراء' في زيارة للمقر الخدمي لـ'قومي أسر الشهداء'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. 'شكاوى مجلس الوزراء' في زيارة للمقر الخدمي لـ'قومي أسر الشهداء' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزور منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، ظهر السبت المقبل، المقر الخدمي الجديد للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع للمجلس، بمنطقة السيدة زينب، وذلك قبل وضع اللمسات النهائية لافتتاحه قريبًا.

ومن المقرر أن يبحث وفد المنظومة، كيفية التعاون والربط بينه وبين المجلس؛ وذلك لاستقبال شكاوى أسر الشهداء والمصابين، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لهم.

يأتي ذلك بحضور اللواء أ ح/ محمد عبدالمنعم الأمن العام للمجلس، ووفد المنظومة.