أخبار مصر | وزيرة السياحة تجتمع مع نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بمنتدى الاقتصاد العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تجتمع مع نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بمنتدى الاقتصاد العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمعت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع السيد ميريك دوسيك نائب رئيس الأعمال الچيوسياسية والإقليمية بمنتدى الاقتصاد العالمي، في حضور السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بچنيڤ، وذلك في ختام زيارة الوزيرة لسويسرا للمشاركة في الجلسة الحوارية التي عقدت تحت عنوان "تمويل قطاع السياحة من المؤسسات الدولية من اجل التنمية لتحقيق اجندة ٢٠٣٠" "Tourism financing for the 2030 Agenda"، في إطار فعاليات الاستعراض العالمي لمبادرة "المعونة من أجل التجارة" لعام 2019 التي تعقدها منظمة التجارة العالمية WTO بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية خلال الفتـرة من 3 إلى 5 يوليو الجاري بمدينة جنيف بدولة سويسرا.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات منها أجندة منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2020، وأهمية وضع قطاع السياحة بصفة عامة، وقطاع السياحة في مصر بصفة خاصة كمحور رئيسي في الاجتماع السنوي لهذا المنتدى، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية العام القادم ٢٠٢٠.

كما تم مناقشة مشاركة الوزيرة في منتدى " أثر أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد العالمي" والذي سيعقد خلال اجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي في نيويورك في سبتمبر القادم، وتم بحث مجالات التعاون الأخرى مع منتدى الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الى التطرق إلى الحديث عن انتهاء المنتدى من بروتوكول مبادرة “تمكين المرأة في السياحة”، والذي بدأ مناقشته خلال فعاليات منتدى الاقتصاد العالمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى عقد في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية في أبريل الماضي.

جدير بالذكر أن وزيرة السياحة قد شاركت في منتدى الاقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أقيم في البحر الميت بالأردن إبريل الماضي تحت عنوان "نحو نظام جديد للتعاون" كرئيس مشارك Co-Chair، في عدة جلسات نقاشية منها "المرأة في العالم الجديد للعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “،و"التغلب على خطوط الصدع"، كما شاركت في منتدى الاقتصاد العالمي السنوي الذي عقد في داڤوس يناير الماضي، كما أن منتدى الاقتصاد العالمي في 2٠١٤ قد اختار الدكتورة رانيا المشاط كإحدى القيادات الدولية الشابة Young Global Leader.

وفيما يتعلق بوضع قطاع السياحة كمحور رئيسي في الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس، ووضعه بشكل أشمل في الأوراق البحثية والعملية للمنتدى، أكدت الوزيرة على أهمية السياحة في اقتصاديات الدول، مشيرة الى أن حركة السياحة العالمية في عام ٢٠١٨ ساهمت بـ ٨,٨ تريليون دولار أمريكى أي ما يعادل ١٠٪ من الاقتصاد العالمى و٣٠% من الصادرات الخدمية، علاوة على خلق ٣١٩ مليون فرصة عمل بما يعادل ١/١٠ من إجمالي فرص العمل، كما ارتفع عدد السائحين على مستوى العالم بنسبة ٦٪.

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كما تحدثت عن أهمية وضع قطاع السياحة في مصر أيضا محورا في منتدى دافوس 2020 ، لافتة الى تقرير المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC عن السياحة المصرية، والذي أظهر أنها شهدت طفرة وانتعاشه هائلة في عام 2018، حيث أصبحت أسرع الدول نمواً في شمال إفريقيا بنسبة نمو 16.5٪ وهذا أعلى بكثير من متوسط النمو العالمي البالغ 3.9 ٪، وأضافت أن هذا سيتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير والذي سيكون صرحا ثقافيا ضخما وأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة بعينها، لافتة الى الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا المتحف عالميا قبل افتتاحه، وقالت أن افتتاح المتحف المصري الكبير نهاية العام القادم ٢٠٢٠ هو أحد المحاور الرئيسية للحملة الترويجية لمصر في الخارج.

وحول مشاركة الوزيرة في منتدى “أثر أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد العالمي" في نيويورك في سبتمبر القادم، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة السياحة تتبنى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة التي اقرتها الأمم المتحدة، من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الي رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وقالت الوزيرة أن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة، مؤكدة على أن الاستثمار فى قطاع السياحة يجب أن يتم في إطار الحفاظ على البيئة وعلى التراث الثقافى .

واكدت الوزيرة علي أهمية بروتوكول المنتدى لمبادرة “تمكين المرأة في السياحة”، أشارت الدكتورة رانيا المشاط الى مشاركتها في جلسة بعنوان "المرأة في العالم الجديد للعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "، خلال انعقاد المنتدى في البحر الميت في إبريل الماضى والتي ناقشت خلالها أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل المرأة في المنطقة، وما يمكن القيام به لإزالة هذه المعوقات التي تحول دون تمكين المرأة في أي مجال من مجالات العمل، وأهمية مواجهة كافة أشكال التمييز التي تؤدى إلى الحد من الاستفادة من طاقة وعطاء المرأة.

وأكدت الوزيرة على أهمية مشاركة المرأة في قوة العمل مما يضيف الى الاقتصاد القومي، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بزيادة أعداد الإناث العاملات بالقطاع ، وإلى تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في هذا الشأن خاصة في مجال التدريب وتوفير بيئة عمل ملائمة للمرأة، لافتة إلى تطبيق ختم المساواة Gender Equality Seal" في قطاع السياحة المصرى الذى أعلنت عنه الوزارة مؤخرا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشيرة إلى أن مصر تعتبر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذا الختم في قطاع السياحة.