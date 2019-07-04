أخبار مصر | وفد من القيادات الشابة بالعالم يزور المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من القيادات الشابة بالعالم يزور المجلس القومي لحقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفد من برنامج الزمالة في مصر والذي تنظمه إدارة الحضارات بجامعة الدول العربية والذي ضم عدد من القيادات الشابة من مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا.

وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أهمية انخراط الشباب في عملية الحوار وتصحيح الصور النمطية لحالة حقوق الإنسان في مصر لدي الرأي العام الغربي،مؤكدًا علي أن الشباب هم الشريحة الأكثر أهمية وقدرة علي التغيير في المجتمعات في كافة ميادين الحياة.

واستعرض السفير محمود كارم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة العلاقات الدولية دور المجلس في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها موضحًا إسهامات المجلس منذ نشأته علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي حيث أن المجلس حاصل علي التصنيف، وهو أعلي تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقدم أعضاء الوفد الشكر للمجلس علي الإستقبال مؤكدين علي الدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان.