أخبار مصر | برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول ظاهرة المقالب العشوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول ظاهرة المقالب العشوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال موجه إلى وزير البيئة، حول ما يتم من خطوات وإجراءات للتعامل مع ظاهرة المقالب العشوائية التي بدأت تنتشر بشكل مُخيف يهدد البيئة وصحة المواطنين في مختلف محافظات مصر.

وأكدت "خضر" على ضرورة إجراء حصر للمقالب العشوائية والتعامل معها ورفع ما بها من تراكمات للقمامة والعمل على استغلال أراضى تلك المقالب لإنشاء عناصر البنية التحتية لمنظومة القمامة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق من مصانع تدوير ومحطات وسيطة، موضحة أن هناك كارثة في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث يوجد أكبر مقلب قمامة في مصر، وهو مقلب "أبو خريطة"، به ما يتجاوز عن 280 ألف طن تراكمات تشكل "هرم" ارتفاعه 25 متر، على مساحة خمسة أفدنة، وهي كارثة بكل ما تحمله الكلمة، ويدل على غياب تام لدور الأجهزة المعنية والمسؤولين في الوزارة.

وأكدت على أهمية التنسيق بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية لوضع خطة واضحة لكل مقلب من المقالب الموجودة في المحافظات، وذلك بتحديد مخطط زمني واضح، مُشيرة إلى ضرورة الاستعانة بالخبراء والأستاذة بكليات الهندسة، للمساعدة في الوصول أفضل الطرق للتعامل مع كل مقلب طبقا لظروفه ومتطلباته، والبدائل المتاحة والإجراءات التي سيتم اتخاذها.