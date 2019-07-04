أخبار مصر | عبدالرحيم علي يطالب المجتمع الدولي بدعم الجيش الليبي لمواجهة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالرحيم علي يطالب المجتمع الدولي بدعم الجيش الليبي لمواجهة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف النائب عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، ما أعلنه المكتب الإعلامى للقيادة العامة للجيش الليبى بأن قوات سلاح الجو الليبى دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة والتى تديرها تركيا داخل قاعدة معيتيقة الجوية فى العاصمة "طرابلس" والخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابى بأنها صفعة قوية على وجه الطاغية التركى رجب طيب أردوغان.

وطالب "على"، المجتمع الدولى تقديم جميع أنواع الدعم للجيش الوطنى الليبى لمواجهة الإرهاب والإرهابيين بعد قيام نظامى الدوحة وأنقرة بتسليح وتمويل الميليشيات الإرهابية داخل ليبيا، وذلك من خلال المستندات والصور والفيديوهات التى يبثها الجيش الليبى، وتؤكد ضلوع السلطان التركى المهووس رجب طيب أردوغان والنظام القطرى بقيادة أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد فى الأعمال الإرهابية داخل ليبيا.

كما طالب الدكتور عبد الرحيم على من المجتمع الدولى الإسراع فى اتخاذ خطوات تنفيذية ضد الدول والأنظمة التى تسلح وتمول وتشجع وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها محذرا العالم كله من التهاون مع مثل هذه الأنظمة الإرهابية التى يجب أن يتم تقديمها للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية وإلا فان ظاهرة الإرهاب ستستمر وتمثل أكبر خطورة على الأمن والسلم الدوليين.