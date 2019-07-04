شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «محلية النواب»: «وزير المالية بيلف يستلف عشان يخّدم على شغل المحافظات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك حديث يدور في بعض الدوائر عن أن المحليات غير مؤهلة حتى الآن لتطبيق اللامركزية، مشيرًا إلى أن هذا يعنى أننا لن نستطيع تطبيق المادة الخاصة بالأخذ باللامركزية المنصوص عليها في الدستور.

ووجه «السجيني»، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، الخميس، حديثه لممثلي محافظات القليوبية والدقهلية والغربية عن الإهدار الموجود في موارد المحافظات: «وزير المالية محمد معيط بيلف العالم عشان يستلف، لإنكم مش عارفين تديروا المحافظات مظبوط، فإهدار نصف مليون في مكان ونصف مليار في مكان آخر بتتجمع في الاخر وتسجل رقما كبيرا، ويروح الوزير يستلف عشان يخدم على شغلكم».

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية عينت شابًا نائبا لمحافظ السويس، وفوجئنا أنه حاصل على دكتوراه في التمويل خارج الموازنة العامة، وقدم نموذجًا لإدارة الموارد، مضيفا: «أرجو تعميمه على كل المحافظات، وأعيب على وزارتى التنمية المحلية والمالية عدم قدرتهما على الاستمرار بهذا الشكل والأخذ بالنموذج الذي اقترحه هذا الشاب».

وقال ممثل محافظة الدقهلية: إن «الفوائض في الموارد غير ظاهر، لأن المحافظة تعرض بطريقة والمالية تقدم تقريرها بطريقة مختلفة»، وعلق «السجيني» قائلًا: «يجب أن يكون هناك منهج واضح يتم الاتفاق عليه حتى توافق الأرقام».

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وأضاف ممثل «الدقهلية» أن «المحافظة هي الثالثة في تعداد السكان الذي يصل إلى 6 ملايين و70 ألف نسمة، وهى ذات طبيعة خاصة لأنها لا تملك ظهير صحراوى أو أملاك دولة يمكن استغلالها لتحقيق موارد، فهناك رغبة في تقدم خدمات للمواطنين ولكن لا توجد موارد لتغطية ذلك»، مشيرًا إلى وجود مشكلة تشريعية تتعلق بحصيلة الموارد، وعلق «السجينى» قائلًا:«المشكلات التشريعية تتعلق أيضا بالحافظات الأخرى، وأرجو أن تتقدموا للجنة بمذكرة تفصيلية بالمعوقات التشريعية، وما يقابلها من مقترحات للحل».

وطالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بضرورة مراعاة الدقة في إعداد موازنات المحافظات، وبالأخص فيما يتعلق بتقديرات الموارد الذاتية للمحافظات، لافتا إلى أنه لا يوجد مراجعة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

وقال «الحسينى»: «يجب أن تعتمد المحافظات على مواردها الذاتية، مش عايزين المحافظات تمد إديها للخزانة العامة للدولة، كما يجب أن تصدر وزارة المالية لائحة مالية موحدة ومُعتمدة للصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات المختلفة».

ومازح «السجيني» رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زميله النائب محمد الحسينى عضو اللجنة، وطالبه باختصار كلمته أثناء اجتماعا للجنة اليوم، قائلاً: «عايزين نروّح بدرى عشان نلحق فرح بنتك».

وهنأ «السجينى»: «النائب محمد الحسينى بمناسبة عقد قران ابنته، الخميس، قائلًا: «فرح بنت النائب محمد الحسينى اليوم، وهنأه بهذه المناسبة السعيدة ونشكره على حرصه على حضور اجتماع اللجنة اليوم».