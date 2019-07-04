شكرا لقرائتكم خبر عن شلل مروري بالجيزة بسبب انقلاب «فنطاس» مواد بترولية أعلى «الدائري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري في اتجاه محور صفط اللبن، الخميس، إثر انقلاب «فنطاس» محمل بمواد بترولية عند منطقة مدينة النور بالجيزة.

وتسببت البقعة البترولية، التي امتدت بطول نحو 500 متر في حدوث شلل مروري للسيارات القادمة من الجيزة في اتجاه جامعة القاهرة.

انتقل إلى موقع البقعة عدد من قيادات المرور واستعانوا بلودر ضخم لسحب الفنطاس وتسيير حركة المرور أعلى مرة أخرى.