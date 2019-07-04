شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك «رمسيس 2019» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات التدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي «رمسيس 2019» الذي نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكلاً من مصر وفرنسا والذي استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر المتوسط، بمشاركة حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» والمجموعة القتالية المصاحبة لها وتشكيل من الوحدات البحرية المصرية، كذلك عدد من الطائرات المقاتلة طراز «رافال» للجانبين والهل المسلح وعدد من المقاتلات المصرية طراز «إف – 16» المتعددة المهام، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها حماية سفينة ذات شحنة هامة وتبادل الطائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية وتشكيلات إبحار للوحدات المشتركة والتدريب على كيفية الإمداد الجاف بالبحر، وتنفيذ معركة تصادمية بين التشكيلات البحرية وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، كما تم تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية.

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ونفذت عناصر القوات الجوية العديد من الطلعات التدريبية المشتركة للدفاع والهجوم على الأهداف الحيوية وتخطيط وإدارة أعمال القتال الجوي المشترك ودعم التشكيل البحرى في تنفيذ مهامه المخططة.

يأتى التدريب «رمسيس – 2019» في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، وتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة.

حضر المرحلة النهائية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية والسفير الفرنسى بالقاهرة.

ختام فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك رمسيس 2019

ختام فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك رمسيس 2019

ختام فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك رمسيس 2019