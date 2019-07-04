شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الجالية المصرية بقطر يحصدون المراكز الأولى في «الثانوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصد أبناء الجالية المصرية المراكز الأولى في نتيجة الثانوية العامة القطرية للعام الدراسى الحالي، بالنسبة للجنسيات الأخرى الوافدة، وحصلت طالبتان على نسبة 100% على القسمين العلمي والأدبي.

وقال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بقسم مصالح المصرية بالدوحة في تصريحات صحفية، الخميس، إن وزارة التعليم، والتعليم العالي القطرية أعلنت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠١٨ /٢٠١٩.

وأوضح المستشار العمالي بالدوحة هشام كامل، أنه تم التواصل مع أولياء أمور كل من الأولى على القسم الأدبي الطالب ليلى ياسر المنسي، وحصلت على نسبة ١٠٠%، أما الطالبة روئ بسام فجاءت الأولى على القسم العلمي وحصلت على نسبة ١٠٠%.

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كما تم التواصل مع الثاني على القسم العلمى، وهو الطالب أحمد طاهر سعيد محمد، وحصل على نسبة ٩٩.٩٣%.

وقدم مكتب التمثيل العمالي خالص تهاني وزير القوي العاملة محمد سعفان، ومدير قسم رعاية مصالح جمهورية مصر العربية بالدوحة وزير مفوض أحمد سمير، للناجحين الحاصدين للمراكز الأولي وأسرهم.

وبعث وزير القوي العاملة برسالة من خلال المستشار العمالي للحاصدين على المراكز الأولي، معربا فيها عن سعادته البالغة وفخره بالنجاح الباهر والمشرف الذي حققته هؤلاء الفتيات، وحصولهن على المراكز الأولى في الثانوية العامة القطرية لهذا العام، فضلا عن تقديره لاجتهادهن وعزمهن للوصول إلى هذه المرتبة المشرفة، وادخال البهجة والسرور على قلوب أسرهن وقلوب المصريين جميعا .

كما أشاد بدور الأسر المصرية أولياء أمور هؤلاء الطالبات المتفوقات في رعاية أبنائهن والاهتمام بهن، وتشجيعهن على النجاح .