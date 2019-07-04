شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي 21 يوليو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، عقد امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي «2018/2019» بداية من يوم الأحد 21 يوليو الجاري، وتستمر حتى الأحد 4 أغسطس المقبل.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الجدول بالمواعيد الجديدة، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

وتتم الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً.