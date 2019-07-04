شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يستعرض مبادرات وبرامج خلق فرص عمل على هامش زيارته للندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يورجن ريجتيريك، النائب الأول لرئيس البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى العاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث استعرض البرامج والمبادرات التي تقوم بها الوزارة خلال الفترة الحالية، وجهودها لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات.

ورحب الوزير بمبادرة «المدن الخضراء» التي يقوم البنك الأوروبي بتنفيذها في عدد من المدن المصرية.

وشدد «شعراوي» على اهتمامه بأن يتم الاستفادة من مشروع مصرف كيتشنر في تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظات الثلاث التي سيتم تنفيذ المشروع بها وبناء الكوادر بالوزارة التي ستتابع تنفيذ الخطط والبرامج مع تلك المحافظات فيما يخص المشروع أو مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير حرصه على نجاح هذه المبادرة التي تتلاقى مع أهداف وزارة التنمية المحلية والدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى إنشاء عدد من المدن المصرية الجديدة والتي تراعي تلك المبادرات التي يطلقها البنك.

وأشاد يروجن ريجتيريك بمستوى التعاون القائم خلال الفترة الحالية مع وزارة التنمية المحلية، خاصة في مشروع تطهير مصرف كتشنر، والذي يبلغ تمويله بمبلغ ٧٩ مليون يورو، والذي سيعود بالنفع على ١٨٠ قرية بثلاث محافظات هي الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، حيث تم بحث الخطوات القادمة نحو إنشاء وحدتين مركزيتين للمشروع بمقر وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى الوحدتين القائمتين حالياً في كفر الشيخ والغربية، والخطوات الجارية لاختيار استشاري للمشروع والإجراءات الخاصة بالتمويل لإدارة منظومة المخلفات الصلبة التي ستشرف عليها الوزارة.

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وأكد «ريجتيريك» أن البنك سيقدم كل التسهيلات المطلوبة والممكنة لضمان نجاح المشروع.

وعرض الأهداف الخاصة للبنك من إنشاء المدن الخضراء وتمويل تحويل منظومة النقل والبنية التحتية بما يتناسب مع مفهوم المدن الخضراء هو أحد الأهداف التي يعمل عليها البنك حيث سيتم التركيز على ٤ محافظات مصرية هي القاهرة والإسكندرية وأسوان وبورسعيد.

كما التقى وزير التنمية المحلية، هولجر ويفل، المدير الإقليمي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقدم الوزير عرضاً لكافة المبادرات والبرامج التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية لخلق فرص عمل وتوفير الدعم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات، وذلك عبر مبادرة «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية، ومشروع «شغلك جنب قريتك»، بعدد من المحافظات، والذي يجرى التنسيق فيه مع وزارت الاستثمار والزراعة والصناعة واتحاد الصناعات والمحافظات.

وأشار «شعراوي» إلى التعاون القائم بين الوزارة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية التعاون الفني بين الوزارة والبنك في تلك المشروعات لتوفير التمويل اللازم في تلك المبادرات.

ورحب «شعراوي» بالتعاون مع البنك في هذا القطاع الحيوي المهم الذي تدعمه الحكومة والقيادة السياسية لتوفير فرص عمل للشباب، في ظل الاستفادة من تجربة البنك في عدد من المحافظات من بينها الإسكندرية.

ونوه إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي للدول وتوفير فرص عمل للشباب وتمكين المرأة .