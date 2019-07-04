شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل «نور حياة» تصل الدقهلية والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الخميس، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية «نور حياة» لإجراء الكشف الطبي على مواطني مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 8 محافظات حتى الآن هي الشرقية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، وأخيرا الدقهلية والجيزة.

شهد إطلاق القوافل في مدينة المنصورة الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، وعدد من قيادات المحافظة.

واستقبلت القافلة في يومها الأول بمدينة المنصورة نحو 500 مواطن لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لتحويل الحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار إلى مستشفى المنصورة العسكري لإجراء العمليات الجراحية لها فضلا عن تسليم العلاج وإجراء كشف النضارة تبعا لاحتياج المريض مجانا داخل القافلة.

كما استقبلت قافلة منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة 500 مواطن لتقديم الخدمة الطبية لهم.

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وتعمل قوافل مبادرة نور حياة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع لاستقبال نحو ألف مواطن على مدار اليومين.

من جانبه، قال تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، في تصريحات صحفية، إن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانا خلال العام الجاري، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية في 6 محافظات هي الشرقية والاسكندرية ومرسي مطروح والمنيا وقنا والاقصر، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبى مجانا.

وأضاف «عبدالفتاح» أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

من جانبه، وجه الدكتور كمال شاروبيم ،محافظ الدقهلية، باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوفير الدعم المطلوب لتسهيل أعمال المبادرة وتذليل كافة العقبات، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات الإدارية والتنظيمية لتنفيذ المبادرة، وكذلك مراكز الشباب للتنويه عن المبادرة ومشاركة الجمعيات والمجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمبادرة، وتحقيق الهدف المنشود منها.

وأكد المحافظ أن التعاون مع صندوق تحيا مصر يشمل العديد من المجالات التي توفر الدعم للفئات الأكثر احتياجا سواء اجتماعيا أو صحيا بالإضافة إلى مشروعات التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة المعيلة.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، والجمعية الشرعية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.