شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الكويتي: ثورة 23 يوليو عيد لمصر والكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الجبري، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، إن ثورة 23 يوليو ليست عيدًا لمصر فقط، لكنها عيد لمصر والكويت معًا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين وطيدة ومتجذرة على مر التاريخ.

وأضاف الجبري، في تصريح صحفي، على هامش حضوره احتفال السفارة المصرية، بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، أن أبناء الجالية المصرية الذين يعيشون في وطنهم الثانى الكويت ساهموا في بناء الكويت في مختلف المجالات.

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وتابع الجبري قائلا: «تشرفت اليوم بتمثيل دولة كويت في الاحتفال مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية بالعيد الوطنى«، مؤكدا أن»العلاقات المصرية الكويتية، تزداد قوة يوما بعد يوم، في ظل قيادة البلدين المتمثلة، في صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

كما أكد وزير الإعلام أن تاريخ العلاقات المصرية الكويتية يمتد إلى أبد الدهر في العديد من المجالات، وفى مقدمتها اختلاط الدماء الكويتية بالدماء المصرية، من أجل الحفاظ على سيادة البلدين.

كانت السفارة المصرية بالكويت قد احتفلت بالذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، بحضور سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، وعدد من الشيوخ، والسفراء العرب والأفارقة والأجانب، وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأبناء الجالية المصرية بالكويت.