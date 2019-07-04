شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم حرب وانتزاع اعترافات تحت التعذيب.. فيديو يفضح جرائم مليشيات طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تداول نشطاء ليبيون عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الخميس، مقطع فيديو يبرز جرائم المليشيات المسلحة فى طرابلس، وذلك خلال محاولتها انتزاع اعترافات تحت التعذيب من أحد عناصر القوات المساندة للجيش الليبى.

وتعرض الشاب الليبى الذى أكد أنه ينحدر من مدينة بنغازى لضرب مبرح من العناصر المسلحة التى قامت بتصوير مقطع الفيديو، وذلك فى محاولة منها لتشويه صورة الجيش الليبى والقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر.

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وأبرز مقطع الفيديو تحدث المقاتل الليبى فى الجيش الوطنى أنه جاء إلى طرابلس لمحاربة العناصر الإرهابية فى العاصمة، وهو ما دفع أحد المسلحين لركله بالقدم وتعرضه لضرب مبرح لانتزاع اعترافات مصورة ضد قيادة الجيش الليبى.

وفى سياق متصل، قصف مقاتلات الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج لأهداف مدنية فى العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح مقطع الفيديو ما خلفته عملية استهداف المقاتلات لسيارات مدنية فى منطقة سيدى السايح مساء أمس الأربعاء، حيث ظهرت من خلال المقطع أعمدة النيران تلتهم هياكل السيارات بشكل كامل.

وكانت مصادر ليبية، قد أعلنت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، خلال هذه الغارة الجوية التى نفذتها طائرات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.