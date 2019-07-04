شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: فتح ستاد القاهرة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا 12 ظهرا وغلقه 8 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت وزاره الداخلية بالجماهير المصرية الالتزام باجراءات دخول ستاد القاهرة الدولى لمشاهدة مباراة دور الـ ١٦ من بطولة أمم أفريقيا بين منتخبى مصر وجنوب أفريقيا، يوم السبت المقبل، خاصة أنه تم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير، بما يؤدى إلى خروج المباراة بالشكل الذى يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها، وأيضا الحرص الكامل على أمن وسلامة المشجعين.

وأكدت الوزارة ، فتح أبواب الإستاد للجماهير من الساعة 12 ظهرا يوم المباراة، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة الثامنة مساءً ، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد، كما لن يسمح بدخول الإستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع، وأن تكون التذكرة مربوطة بالـ Fan Id.