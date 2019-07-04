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التعليم تعدل جدول امتحانات الدور الثانى لأولى ثانوى لتبدأ 21 يوليو الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور، قررت عقد امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018/2019، بداية من يوم الأحد 21 يوليو 2019 وتستمر حتى الأحد 4 أغسطس 2019.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم، الجدول بالمواعيد الجديدة، متمنية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

وتتم الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون على أن تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً.
 

كانت الوزارة قد أعلنت من قبل أن امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى  ستبدأ 14 يوليو الجارى، وتنتهي فى 27 من نفس الشهر، إلا ان أولياء الأمور اعترضوا على هذا التوقيت وطلبوا مده أسبوع آخر.

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