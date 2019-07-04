شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: الخلافات الزوجية تؤثر على نفسية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دار الإفتاء المصرية، الأزواج والزوجات من خطورة مشاكلهم الزوجية على الأبناء، وتأثيرات هذه المشاكل السلبية على نفسية الأبناء.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"يجب ألا تؤدى أى خلافات بين الزوجين إلى أن يشوه كل منهما صورة الآخر في نظر الأبناء، لما له من تأثير سلبى على نفسية الأبناء، قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ أى: لا تجعلوا العداوة واتباع الهوى تحملكم على ترك العدل.

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يأتى ذلك ضمن نصائح دار الإفتاء المصرية على هاشتاج أطلقته قبل أيام بعنوان "#من_أجل_أسرة_سعيدة"، لنشر نصائح لضمان حياة زوجية وأسرية سعيدة.