شكرا لقرائتكم خبر عن 4 كليات معتمدة لإجراء اختبارات القدرات بالفنون التطبيقية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 4 كليات معتمدة أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ لأداء اختبارات القدرات التى تنطلق يوم 6 يوليو الجارى كأول مرحلة من مراحل تنسيق 2019، ننشرها فى السطور التالية:- 1- كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان " القاهرة – الجيزة". 2- كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها الغربية – المنوفية – القليوبية - السويس – الشرقية – الإسماعيلية". Advertisements 3- كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط "الدقهلية - دمياط - بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية – مطروح – كفر الشيخ– البحيرة". 4- كلية الفنون التطبيقية فى بنى سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان.

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