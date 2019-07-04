شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن فتح باب القبول للمرة الثانية لبرنامج إجازة التأهيل التربوى لمعلميه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا للتأهيل التربوى فتح باب القَبول لبرنامج إجازة التأهيل التربوى "النظام الجديد"، في دورته الثالثة، وذلك للمرة الثانية لمعلمي الأزهر، اعتبارًا من يوم الأحد 7/7/2019 ولمدة شهر، وذلك طبقًا لبروتوكول التعاون المُبْرَم بين الأزهر الشريف، مُمَثَّلًا في قطاع المعاهد الأزهرية، والأكاديمية المهنية للمعلمين.

ونبّه قطاع المعاهد الأزهرية على المناطق الأزهرية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن فتح باب التقدم للمرة الثانية بالإدارات التعليمية والمعاهد التابعة لها كافة، وعرضه في مكانٍ بارز بديوان عام المنطقة الأزهرية، مع توثيق الإجراءات الخاصة بالتقدم، على أن يتسلّم المتقدم للبرنامج إيصالًا بذلك.

Advertisements

على أن يكون التقديم على النموذج المُعد لذلك، وأن يكون ملف المتقدم مشتملًا على: - نموذج 1، طلب التحاق ببرنامج إجازة التأهيل التربوي (النظام الجديد- الدورة الثالثة). - أصل المؤهل، وعدد (2) صورة معتمدة طبق الأصل. - أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر، وعدد (2) صورة معتمدة طبق الأصل. -عدد (3) صور من بطاقة الرقْم القومي. -عدد (4) صور شخصية مقاس 4 ×6، خلفية بيضاء. -إقرار المتقدم بأنه لم يسبق له الحصول على البرنامج، أو الدبلومة العامة في التربية من إحدى الجامعات. -بيان حالة وظيفية، معتمد من المنطقة، يوَضّح الوظيفة التعليمية المُسَكَّن عليها والحالة (متعاقد – معين بوظيفة إخصائي تدريس ثالث من الحاصلين على مؤهلات عليا غير تربوية). -عدد (2) ملف بلاستيك.

ويتضمّن برنامج الدراسة 24 أسبوعًا؛ بواقع يومين أسبوعيًّا، بمعدَّل 6 ساعاتٍ لليوم الواحد؛ أيام: الجمعة والسبت فقط من كل أسبوع. وسيتم مخاطبة المناطق بموعد البرنامج فور تحديده، وتستمر الدراسة لمدة ستة أشهر من الموعد الذي تحدده اللجنة.