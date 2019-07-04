شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الولايات المتحدة الأمريكية بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. كما أوفد الرئيس السيسى، كريم الديوانى أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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