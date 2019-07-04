قضية "خطة الأمل".. ننشر أسماء 15 شركة طلبت النيابة التحفظ على أموالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حصل "الخليج 365" على أسماء 15 شركة جاءت ضمن طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموالهما في قضية "خطة الأمل" التي حملت رقم 930 لسنة 2019.

وقررت الدائرة 5 جنايات بمحكمة عابدين، اليوم الخميس، تأجيل طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال 83 شخصًا و19 شركة وكيانًا اقتصاديًا متهمين بقضية "خطة الأمل التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 لجلسة الأول من أغسطس المقبل، للاطلاع.

والشركات المطلوب التحفظ عليها هي: (راجاسا للاستثمار العقاري - الشركة الدولية للهندسة - أخوان رزق للعقارات - المنتدى المصري - أفاق للتنمية العقارية - شركة أيمن محمد عبد العظيم - شركة توب باك - مكة العالمية للحدايد - الإنتاج الذهبي للاستيراد - مركز عيادات المدينة الطبية - مكة للتوريدات العقارية - المركز الطبي للعيون - شركة أثمار مصر - شركة هشام إبراهيم عبيد - مصنع ديزاين تكست للنسيج).

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ولم يحضر المتهمون من محبسهم لدواعي أمنية، وقدمت وزارة الداخلية "خطاب تعذر" يفيد بذلك أثناء الجلسة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنها أحبطت وزارة الداخلية، مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.

وأوضحت وزارة الداخلية -في بيان لها - أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.