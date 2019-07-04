أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تنسيق قبول الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تنسيق قبول الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول المشكلات التي يعاني منها الأهالي بسبب تنسيق قبول الأطفال بالصف الأول للحضانة (كي جي 1) ببعض المدارس، والذي يعتمد على كل من نتائج المقابلات الشخصية مع الطفل وأسرته، وكذلك سن الطفل والذي يفرق فيه اليوم الواحد.

وأشار بركات إلى أن الأهالي بعد دفع مبالغ كبيرة في الاستمارات التقديم للمقابلات الشخصية، وبعد بذل الطفل جهد كبير ذهني ونفسي لاجتياز المقابلة، يتم رفضه بسبب الشهر الذي ولد فيه، موضحًا أن المشكلة في أن المدارس تحدد عدد محدد من الطلاب تحتاجه، وتبدأ من سن ست سنوات إلا يوم، وتستمر بالنزول في سن الطفل حتى يكتمل العدد المطلوب، وترفض الباقي حتى إذا نجحوا بالاختبارات، ويضطر الأهالي إلى البحث عن مدرسة أخرى وتبدأ الدائرة من جديد.

وطالب النائب البرلماني بإيجاد حل بديل لهذه المشكلة والتي تضر الطفل وأهله بإخضاعهم لاختبارات وضغط نفسي بشكل مستمر حتى يلتحق الطفل بمدرسة، بالرغم من أنه ليس له ذنب ليتم رفضه، وقد يصل الأمر في النهاية إلى ضياع سنة من عمر الطفل بسبب هذا النظام.