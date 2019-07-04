أخبار مصر | برلماني: جهود وزير الزراعة حول تحقيق الانضباط بأسواق المبيدات جيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: جهود وزير الزراعة حول تحقيق الانضباط بأسواق المبيدات جيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الجهد الذي تبذله وزارة الزراعة بقيادة الوزير عز الدين أبو ستيت لتحقيق الانضباط في أسواق المبيدات، بعد المشكلات العديدة التي سببتها ظاهرة غش المبيدات مع الدول المستوردة لمنتجاتنا الزراعية، جيدة، إلا أن الأمر ما زال بحاجة إلى مزيد من الجهود للقضاء عليها تماما حفاظا على سمعة صادراتنا.

وأوضح "مشهور"، أن اهتمام الوزارة بتنظيم دورات تدريبية عن الممارسات الزراعية الجيدة للإنتاج في الحدود الآمنة لمتبقيات المبيدات، خطوة مهمة وجيدة لزيادة وعي المصدرين من الزراعيين، تجنبا لاية مشكلات لاحقة، مؤكدًا أن جهود الوزارة بدأت تؤتي ثمارها من خلال رفع الحظر عن عدد من الصادرات الزراعية بأكثر من دولة، وارتفاع نسبة الصادرات مرة أخرى، مؤكدا أننا قد خسرنا ملايين الجنيهات نتيجة المبيدات المغشوشة.

وطالب النائب البرلماني بمزيد من الجهود في غلق محال المبيدات غير المرخصة والتي تعتمد بشكل كامل على غش المبيدات ووجود أسماء وهمية على المبيدات.