أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول بيع الآثار المصرية بلندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول بيع الآثار المصرية بلندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بالبرلمان، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور خالد العنانى وزير الآثار حول ملاحقة من عرضوا الآثار المصرية لبيعها في معرض لندن قضائيا، بعد فشل محاولات إيقاف البيع.

وقال "حساسين"، إنه بعد التأكد من عرض رأس توت عنخ آمون في بريطانيا بالرغم من كافة الإجراءات التي اتخذت من الخارجية المصرية واليونسكو لوقف هذه المهزلة الأثرية غير المسبوقة، إلا أن بريطانيا خذلتنا واستمرت في تنظيم المعرض.

وأكد النائب البرلماني، ضرورة رفع دعوى قضائية خاصة أن المعرض البريطاني يستعد لبيع رأس توت عنخ آمون اليوم ولابد من ملاحقة المتورطين قضائيًا وأي جهة تشتري آثار مصرية.