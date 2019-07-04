أخبار مصر | "الوزراء" يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية فى مواده توضيحاً لبعض احكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وكذا تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالاضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الادارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.