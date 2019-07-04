أخبار مصر | الحكومة توافق على تخصيص عدد من الأراضي للمنفعة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على تخصيص عدد من الأراضي للمنفعة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 29.88 فدان، بناحية أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، لصالح المحافظة لإقامة محطة بحوث زراعية ثلاثية الأغراض (بساتين ومحاصيل وإنتاج حيواني).