أخبار مصر | رئيس الوزراء يستعرض الاتفاقيات الموقعة مع الأردن .. ويُكلف بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يستعرض الاتفاقيات الموقعة مع الأردن .. ويُكلف بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة واستعراض عددٍ من الموضوعات والملفات التي تهم المواطنين اقتصادياً واجتماعياً.

وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى زيارة الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، إلى القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى؛ لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، وعقد اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الـ28، والذي تبعه توقيع عدد من بروتوكولات واتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة بين البلدين الشقيقين، شملت التوقيع على برنامج تنفيذي في مجال "الترويج للاستثمار"، وكذا بروتوكول تعاون في مجال "المناطق الحرة الاستثمارية"، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تنظيم التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق، وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال "الإسكان والتشييد والبناء"، والتوقيع على بروتوكول تعاون في مجال "الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية"، بالإضافة إلى التوقيع على خطة العمل الثنائية لبروتوكول التعاون في مجال "الإدارة العامة والخدمة المدنية"، والتوقيع أيضاً علي بروتوكول تعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم في مجال "التعاون الإذاعي والتليفزيوني".

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بأن يتولى وزراء الطاقة في البلدين التنسيق بشأن احتياجات البلدين، واتخاذ ما يلزم من اجراءات استعداداً لأى طوارئ.

كما وجه "مدبولي" بالعمل على تيسير إجراءات تسجيل المصانع والشركات الأردنية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في عمليات التسجيل، ومحاربة أوجه البيروقراطية التي قد تظهر في هذا الشأن.