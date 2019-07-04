أخبار مصر | محافظ الجيزة يزور مستشفى بهية الطبي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يزور مستشفى بهية الطبي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، زيارة تفقدية لمستشفى بهية الطبي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال الحملة القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف المبكر لعلاج سرطان الثدي، وتأتي الجيزة ضمن محافظات المرحلة الثالثة من أجل الحفاظ على صحة المرأة وحمايتها من المرض.

وأشاد المحافظ بالخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، وما يحويه من أحدث أجهزة للفحص والعلاج، حيث يضم وحدتي كشف مبكر ومن المقرر افتتاح الوحدة الثالثة خلال الشهر المقبل، لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى، والوصول إلى المستهدف لتوقيع الكشف على نحو 60 ألف حالو فضلا عن وجود أحدث التجهيزات، ومنها أجهزة الباثولوجي وغيرها من التجهيزات التي تخدم السيدة خلال رحلة العلاج رافعين شعار تحت مظلة واحدة وسقف واحد عائلة بهية لمحاربة المرض للحفاظ علي صحة سيدات مصر والمرة العامة.

وناشد المحافظ المرأة المصرية بضرورة التوجه لإجراء الفحوصات والكشف المبكر لمحاربة المرض في مراحله الأولى، مؤكدا أن العامل الأساسي في القضاء على المرض هو الاكتشاف المبكر خاصة للسيدات اللاتي لديهن تاريخ وراثي للمرض.

وطالب المحافظ إدارة المستشفى، بضرورة توعية السيدات من خلال وسائل الإعلام، وعقد ندوات وحملات توعية علي مستوي المحافظات لعمل كافة الفحوصات اللازمة خاصة أن يكون الكشف بالمجان لغير القادرين.

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واستمع المحافظ إلى أحد المحاربات وكيفية علاجها حتى تمام الشفاء، مشيرًا إلى أن محاربات بهية عليهن دور كبير في توعية السيدات بأهمية الكشف المبكر للمرض من أجل حماية أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا والمساهمة في علاجه مبكرا.

ووجه الشكر إلى كل القائمين علي الصرح الطبي العظيم، متمنيا دوام التوفيق وأن يكون هناك فروع أخري في كافة أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم لاستدامة الخدمات المقدمة والإمكانيات للوصول إلى حماية سيدات مصر من المرض.

وتفقد "راشد" وحدات الخطة العلاجية ووحدة أشعة المعجل الخطي ix والذي يقدم العلاج من خلال الاشعة العلاجية والاستماع الي كيفية تشحص المريضة من خلال لجنة طبية وخطة تلقيها العلاج.

وأوضح الدكتور محمد عمارة، مدير المستشفى، أن المستشفى يتكون من وحدتين علاج تسع إلي إستقبال حوالى من 35 الف مريضة الي 40 الف خلال العام وخلال الشهر القادم سيتم تشغيل الوحدة الثالثة لزيادة قدرة الاستيعاب للمستشفى لتصل الي حوالي 60 الف سيدة وتم توقيع الكشف والفحوصات علي حوالي 90 الف سيدة من عام 2015 وحتي تاريخه تلقوا العلاج منهم 7 ألاف سيدة وتم شفاء 6 ألاف وجاري تأهيل المتبقي في مراحل العلاج النهائية حتي تمام الشفاء.