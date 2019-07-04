أخبار مصر | 5 مدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة في احتفالات القاهرة بعيدها القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة في احتفالات القاهرة بعيدها القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن احتفالات القاهرة بعيدها ستمتد على مدار أسبوعين، وتشمل افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين، منها افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء، وذلك في إطار استعدادات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق ذكرى مرور 1050 عاما على إنشاءها على يد القائد جوهر الصقلي في السادس من يوليو عام 969 بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

كما سيتضمن عقد عدد من الحفلات بمعرفة مديرية التربية والتعليم يتم خلالها تكريم أوائل الإعدادية، ومعرضا لأهم الأنشطة الطلابية واحتفال لمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة، بالإضافة إلى إقامة حفل ختامي يتم خلاله تكريم المميزين من العاملين بالمحافظة وإعلان نتيجة مسابقة الأفلام القصيرة والتي نظمتها المحافظة لإظهار الجوانب الايجابية والصور الحضارية للعاصمة والتي سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية وقام بتنفيذها عدد من شباب القاهرة.

ويتخلل الاحتفالات، إقامة صلاة الجمعة بمسجد السلطان حسن الذي يعد واحدا من أقدم وأعرق مساجد القاهرة.

وأوضح المحافظ، أنه سيتم افتتاح 5 مدارس جديدة تدخل الخدمة للمرة الأولى تضم 233 فصلا بتكلفة 89.5 مليون جنيه منها مدرسة ثانوي صناعي بحي السلام أول ومدرستان تعليم أساسي بحي شرق مدينة نصر ومدرستان بحلوان.