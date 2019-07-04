أخبار مصر | أبناء الجالية المصرية بقطر يحصدون المراكز الأولى في الثانوية العامة على الجنسيات الوافدة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبناء الجالية المصرية بقطر يحصدون المراكز الأولى في الثانوية العامة على الجنسيات الوافدة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد أبناء الجالية المصرية، المراكز الأولى في نتيجة الثانوية العامة القطرية للعام الدراسي الحالي، بالنسبة للجنسيات الأخرى الوافدة، وحصلت طالبتين على نسبة 100% على القسمين العلمي والأدبي.

وقال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بقسم مصالح المصرية بالدوحة - قطر، إن والتعليم العالي القطرية، أعلنت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨ /٢٠١٩.

وأوضح المستشار العمالي بالدوحة هشام كامل، أنه تم التواصل مع أولياء أمور كل من الأولى على القسم الأدبي الطالب ليلى ياسر المنسي، وحصلت على نسبة ١٠٠%، أما الطالبة روئ بسام فجاءت الأولى على القسم العلمي وحصلت على نسبة ١٠٠%.

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كما تم التواصل مع الثاني على القسم العلمى، وهو الطالب أحمد طاهر سعيد محمد، وحصل على نسبة ٩٩.٩٣%.

وقدم مكتب التمثيل العمالي خالص تهاني وزير القوي العاملة محمد سعفان،ومدير قسم رعاية مصالح جمهورية مصر العربية بالدوحة وزير مفوض أحمد سمير ، للناجحين الحاصدين للمراكز الأولي وأسرهم.

وبعث وزير القوى العاملة برسالة من خلال المستشار العمالي للحاصلين على المراكز الأولى، معربا فيها عن سعادته البالغة وفخره بالنجاح الباهر والمشرف الذى حققته هؤلاء الفتيات، وحصولهن على المراكز الأولى فى الثانوية العامة القطرية لهذا العام، فضلا عن تقديره لاجتهادهن وعزمهن للوصول إلى هذه المرتبة المشرفة، وادخال البهجة والسرور على قلوب أسرهن وقلوب المصريين جميعا.

كما أشاد بدور الأسر المصرية أولياء أمور هؤلاء الطالبات المتفوقات فى رعاية ابنائهن والاهتمام بهن، وتشجيعهن على النجاح.