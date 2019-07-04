أخبار مصر | برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة عن استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة عن استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والزراعة، بشأن إستراتيجية الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في ظل معدلات الزيادة السكانية

وقالت النائبة، إن استهلاك مصر للقمح يقدر بحوالي 16 مليون طن، والإنتاج حوالي من 7 إلى 8 ملايين طن قمح، وذلك من أجل رغيف الخبز المدعم الذي يستهلك 9.6 مليون طن، يتم توفير من الإنتاج المحلي حوالي 3.6 مليون طن، فيما تستورد الدولة 6 ملايين طن قمح لتوفير رغيف الخبز، بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه سنويًا.

وتابعت أن مصر تنتج من 8 إلى 9 ملايين طن قمح سنويًا، ولكن الحكومة تشترى من 3 إلى 4 ملايين طن فقط من الفلاحين، والـ5 ملايين طن قمح المتبقية يحول الفلاحون جزءًا كبيرًا منه إلى دقيق ويبيعونه كعلف للماشية، بقيمة 4200 جنيه للطن، والجزء الآخر للاستخدام المنزلى، مُشيرة إلى أنه وفقًا للموازنة المعتمدة للعام المالى 20182019، يبلغ متوسط تكلفة شراء طن القمح المستورد 222 دولارًا، أى أن الطن المستورد يبلغ حوالى 4 آلاف جنيه، في حين يصل تكلفة الطن المحلي الى 3800 جنية مصري.

وأكدت أن الفلاح المصرى مر بأسوأ 3 سنوات فى تاريخه منذ 20122013 حتى 20152016 فى توريد القمح للحكومة، حيث أن هناك عددًا من المشاكل واجهت الفلاحين أدت إلى خلق حاجز نفسى لديهم جعلهم يبتعدون عن زراعة القمح، والتي تتمثل فى التواجد أمام مراكز تسليم القمح كل عام بالأسبوع والـ10 أيام مما يزيد من تكاليف النقل وهو ما تسبب فى تضرر الفلاحين وابتعادهم عن زراعة القمح، إضافة إلى سوء معاملة المسئولين لهم.

ونوهت بأن مصر أصبحت على رأس قائمة الدول المستوردة للقمح، حيث تم تصنيفها في البورصة العالمية كأكبر مستورد للقمح في العالم إلى أن أصبحنا نستورد حوالي 12 مليون طن قمح سنويًا في 2018، مؤكدة أنه في عام 2019 تراجع مساحه الأراضي المزروعة بمحصول القمح لتصل إلى 2 مليون و712 ألف و552 فدانًا.