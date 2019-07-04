أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول احتجاز مصريين بقطر دون إدانة أو محاكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول احتجاز مصريين بقطر دون إدانة أو محاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الخارجية والسفير سامح شكرى وزير الخارجية، بشأن إحتجاز مواطنين مصريين في قطر دون إدانة أو محاكمة.

وقال "فؤاد" في نص طلب الإحاطة، إن المحتجزين المصريين وليد عبد العزيز وعلى محمد سالم، اللذان قبض عليهما فى نوفمبر العام الماضى، واحتجزا بتهمة تورطهما في قضية قرصنة بث شبكة قنوات BeIN الفضائية الرياضية، دون دليل إدانة واحد أو محاكمة، مستنكرا منع الزيارات عنهم أو التواصل معهم بأي شكل حتى الآن.

وشدد "فؤاد" على أن استخدام مواطنين مصريين كأداة لتصفية حسابات سياسية، ما هو إلا انتهاك فج لكافة المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التى تنص على حق المتهمين في المحاكمات العادلة، باعتبارها أحد المبادئ واجبة التطبيق فى شتى أرجاء العالم.

وطالب النائب البرلماني وزارتى الهجرة والخارجية، بضرورة اتخاذ إجراء حازم وقوى تجاه قطر، وإلزامها بتقديم مايثبت توريط الموقوفين المصريين، أو الإفراج عنهم بشكل عاجل، أو ضمان خضوعهما لمحاكمة عادلة فى حال ثبوت إدانتهم.