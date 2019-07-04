أخبار مصر | رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش التبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش التبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجري المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد جوله تفقدية صباح اليوم بورش الهيئة بالتبين تفقد فيها أقسام الورش المختلفة واطلع على مراحل عمرة عربات البضائع والجرارات وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفني.

وصرح "رسلان" بأن الزيارة هدفت الي تفقد مراحل عمرة وصيانة الجرارات وعربات البضائع ومتابعة التزام العاملين بتطبيق معايير ونظم السلامة في كافة العمليات التي تتم بالورش وتبني مفهوم الأداء السليم من أول مرة بتطبيق نظام ادارة الجودة وعدم الخطأ وذلك للحصول علي عربات وجرارات آمنة تكسب ثقة المتعاملين مع الهيئة.

وأوضح أن الهيئة ملتزمة بإحداث تطوير شامل ومستمر للبنية التحتية والمعدات بالورشة لتعظيم انتاجيتها وخلق بيئة عمل محفزة علي إستثمار طاقات العاملين.

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كما تفقد أقسام الورشة لمراجعة عمليات عمرة ودوري العربات والجرارات والتأكيد علي إتخاذ كافة الاجراءات التصحيحية لضمان الحد من مخاطر خروج الجرارات والعربات بدون التأكد من تحقيق كافة متطلبات المسير الآمن كاملة طبقآ للائحة سلامة التشغيل بالهيئة، ووجه بانشاء ملف كامل لكل جرار بعد الاصلاح والتجهيز لمتابعة عوارض كل جرار بشكل يومي بما يضمن الاستفادة من الاخطاء وتصويبها أول بأول.

جدير بالذكر أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع مشترك لتأهيل عدد ٨١ جرار GE بورش التبين وجاري حاليا تأهيل ورفع كفاءة عدد ٢ جرار منتظر نهوهم في النصف الثاني من هذا الشهر.

ونوه بضرورة تفعيل الخطط الأمنية وتطبيق خطط الحماية المدنية ومراجعة خطوط وطفايات الحريق وخطة الاخلاء وعمل تجارب للتأكد من صلاحيتها.

واختتم "رسلان" جولته بلقائه بالعاملين وأعرب عن ثقته في أدائهم وولائهم للهيئة وأكد بأن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ برامج تدريبية تؤدي الي تنمية مهاراتهم ورفع مستوى كفاءتهم العملية والعلمية ومن ثم الإنتاجية وذلك في إطار نظام متطور لإدارة الجهد البشري للوصول إلى تحقيق نتائج ذات قيمة.