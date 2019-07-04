أخبار مصر | موسى مصطفى موسى يعلن تشكيل لجان الأمانة العامة لحزب الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسى مصطفى موسى يعلن تشكيل لجان الأمانة العامة لحزب الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، قرارًا بتشكيل أربعة لجان للأمانة العامة للحزب.

وشملت القرارات اللجنة العامة للشئون المالية، وتضم كلا من الدكتور أيمن حسن، والمهندس محمود عبدالجليل الهوارى، والمستشار سمير عبدالعظيم عليوة، والمحاسب محمد إمام عبدالعزيز، والمهندس حسن ضوة، والمحاسب مدحت أنور.

كما تم تشكيل لجنة شئون القبائل وتضم الشيخ أسامة الهواري، واللواء أحمد زغلول، والحاج محمود وافي، وسعيد الصياد، وعبدالحفيظ الروشيد، وعبدالعزيز عزام، والسيد وجيه أبو حجر.

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وتشمل كذلك لجنة تنمية الموارد والعلاقات العامة وتضم الدكتور مكرم وليم، وعصام الشاعر، والدكتور عبدالعزيز حماد، ومها شريف، وحنان الطحان، كمال شعيب.

كما تشمل لجنة الرقابة والمتابعة لشئون الأمانة العامة وتضم المهندس محمود الهواري، وفاطمة شعيب، أسامة الرفاعي، والمهندس حسن ضوة، وجمال كامل، رزق مبروك.

وتم تشكيل لجنة تنمية الموارد والعلاقات العامة، والمكونة من:"الدكتور مكرم وليم، السيد عصام الشاعر، الدكتور عبد العزيز حماد، مها شريف، حنان الطحان، السد العالي فت، الحاج كمال شعيب".

