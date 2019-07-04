مصر | الحبس 3 سنوات لبطلة كليب "عندي ظروف" بتهمة "الدعارة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس 3 سنوات لبطلة كليب "عندي ظروف" بتهمة "الدعارة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت منذ قليل محكمة جنح العجوزة، بمعاقبة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات، لاتهامهن بممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة.

وكما قضت المحكمة بالحبس مدد تتراوح ما بين سنة ل 3 سنوات لـ9 شباب من المتهمين العاملين والمسؤولين في الكافيه.

وأحالت النيابة العامة صاحب الكافيه وشقيقه إلى المحكمة بتهمة الاتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليا.

وكانت التحقيقات كشفت أن صاحب كافيه في المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، وهو المتهم الرئيسي في واقعة تشكيل عصابة للاتجار في البشر، استقطب عدد من الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف"، بمساعدة شقيقه وأثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن في توزيع المخدرات على الزبائن.