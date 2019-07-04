مصر | حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل جاره بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل جاره بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة الكلية بالمطرية بحبس عاطل 4 أيام، على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بقتل مسن بـ"قالب طوب"، خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة العادية ولم يقصد المتهم قتل المجني عليه بقالب طوب، مشيرا إلى أن كبر سن المجنى عليه جعلته لا يتحمل، فسقط قتيلا.

وبسؤال المتهم، اعترف بأنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه والدليل انه لم يستخدم سلاح أبيض أو ناري في المشاجرة، مضيفا أن القتيل كان دائم التعدى عليه وعلى عائلته بالسب والقذف، فلم يتحمل كل هذه الاهانات منه ونزل إليه فى الشارع وحاول يخيفة ببعض التهديدات الكلامية، ولكن المجنى عليه لم يرتدع، فنشبت بينهما مشاداة كلامية تطورت إلى مشاجرة، التقط خلالها "قالب طوب" من الأرض ورماه على جاره فوقع على الأرض، فظن أنه أغشي عليه، ولكن بفحصه فى المستشفى تبين أنه توفى فور اصابتة".

وتعود البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، مما أسفر عن أحدهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص عثر على جثة مسن به إصابة بالرأس وبعد الكدمات، تم نقله إلى المشرحة.