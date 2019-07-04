مصر | "140 قرص ترامادول".. حبس عاطلين لاتجارهما بالمخدرات في المعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "140 قرص ترامادول".. حبس عاطلين لاتجارهما بالمخدرات في المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النيابة العامة قرارا، بحبس عاطلين بحوزتهما 140 قرصا مخدرا من الترامادول بمنطقة المعصرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت الأجهزة الأمنية بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما نجح رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، من ضبط عاطلين سبق اتهامهما فى قضايا اتجار بالمخدرات وسلاح بدون ترخيص، وذلك أثناء بيعهما للمخدرات على عملائهما، 2 فرد محلى، 4 طلقات، 140 قرصا مخدرا من الترامادول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، بقصد الإتجار بها وتحقيق ارباح غير مشروعة والأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى صدرت قرارها السابق.