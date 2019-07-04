مصر | بسبب "خلافات الجيرة".. دفن جثة مسن قتل على يد عاطل في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "خلافات الجيرة".. دفن جثة مسن قتل على يد عاطل في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة المطرية بدفن جثة مسن قتل على يد عاطل بـقالب طوب في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها.

وكما كلفت الأجهزة الامنية بسرعة التحرى حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين مما أسفر عن أحدهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص عثر على جثة مسن به إصابة بالرأس وبعد الكدمات، تم نقله إلى المشرحة.

وأشارت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل ومسن بسبب خلافات الجيرة، وتطورت لمشاجرة بالأيدي، فالتقط المتهم "قالب طوب" من على الأرض وألقاها على المجني عليه فسقطت فوق رأسه فأودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة وأنه لم يقصد قتله، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.