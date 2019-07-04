مصر | "مصر وجنوب أفريقيا".. "الداخلية" تهيب بالجمهور الالتزام بإجراءات دخول الاستاد.. وفتحه 12 ظهرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر وجنوب أفريقيا".. "الداخلية" تهيب بالجمهور الالتزام بإجراءات دخول الاستاد.. وفتحه 12 ظهرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهابت وزاره الداخلية، بالجماهير المصرية الالتزام بإجراءات دخول ستاد القاهرة الدولي لمشاهدة مباراة دور الـ١٦ من بطولة أمم أفريقيا بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا، يوم السبت الموافق ٦ يونيو الجاري، خاصة وأنه قد تم وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير بما يؤدي إلى خروج المباراة بالشكل الذي يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها، وأيضا الحرص الكامل على أمن وسلامة المشجعين.

وأكدت الوزارة، أنه تقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 12 ظهرًا يوم المباراة، على أن تغلق الأبواب في تمام الساعة الثامنة مساء، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد، كما لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملي الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع، وأن تكون التذكرة مربوطة بالـFan Id.