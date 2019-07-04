مصر | دفاع متهم بـ"التخابر مع حماس": التحريات وإجراءات التفتيش باطلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع متهم بـ"التخابر مع حماس": التحريات وإجراءات التفتيش باطلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة الاستماع لمرافعة الدفاع في محاكمة 24 متهما من قيادات جماعة الاخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".

وطلب المحامي أسامة الحلو الدفاع الحاضر مع المتهم أحمد محمد الحكيم براءة موكله استنادا على بطلان التحريات الأمنية والدليل المستمد منها.

كما دفع ببطلان التفتيش والدليل المستمد منه، وكذلك انتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهم.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

وأصدرت محكمة النقض، حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.